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南方澳跨港大橋塌 港務公司：列管橋梁還有8座未檢驗
首頁 / 社會

南方澳斷橋困500漁船 臨時航道開通上午試航

最新更新：2019/10/03 10:21
南方澳跨港大橋1日崩塌阻斷唯一出口，使約500艘入港避颱風的漁船無法出入，海軍連夜進行水下切割作業，順利開出一條航道，3日上午完成試航。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋1日崩塌阻斷唯一出口，使約500艘入港避颱風的漁船無法出入，海軍連夜進行水下切割作業，順利開出一條航道，3日上午完成試航。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日

（中央社記者王鴻國、黃旭昇宜蘭3日電）南方澳跨港大橋崩塌阻斷漁港出口，造成約500艘入港避颱風的漁船無法出入，海軍昨天連夜進行沉橋切割作業，順利開出一條航道並於今天上午完成試航，漁船成功進出。

南方澳跨港大橋1日上午突然崩塌，造成多人傷亡及失蹤，也阻斷港口唯一出入口，造成約500艘原躲颱風的漁船無法出入，連帶影響漁民生計。

海軍水下作業大隊昨天連夜切割排除水下沉橋護欄等障礙，順利開出一條15公尺寬、5公尺深的水道，並完成浮標設置航道，今天上午9時多進行試航。

警消先將攔油索移開，9時25分左右由「新金發」號漁船試航，順利完成通行，現場響起掌聲，隨後也有小型漁船通行。（編輯：唐聲揚）1081003

南方澳跨港大橋1日崩塌阻斷唯一出口，使約500艘入港避颱風的漁船無法出入，海軍連夜進行水下切割作業，開闢安全航道，並於3日上午順利完成試航。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋1日崩塌阻斷唯一出口，使約500艘入港避颱風的漁船無法出入，海軍連夜進行水下切割作業，開闢安全航道，並於3日上午順利完成試航。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋1日崩塌阻斷唯一出口，使約500艘入港避颱風的漁船無法出入，海軍連夜進行水下切割作業，3日上午順利開通臨時航道，試航成功。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋1日崩塌阻斷唯一出口，使約500艘入港避颱風的漁船無法出入，海軍連夜進行水下切割作業，3日上午順利開通臨時航道，試航成功。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋1日崩塌，造成約500艘原躲颱風的漁船無法出入，連帶影響漁民生計。海軍連夜進行水下切割作業，3日上午順利開通臨時航道，成功使船隻進出。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
南方澳跨港大橋1日崩塌，造成約500艘原躲颱風的漁船無法出入，連帶影響漁民生計。海軍連夜進行水下切割作業，3日上午順利開通臨時航道，成功使船隻進出。中央社記者王鴻國攝 108年10月3日
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