油罐車司機傷勢穩定 女兒還原墜橋經過

（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）宜蘭南方澳跨港大橋坍塌，張姓男子開油罐車經過時隨車摔落橋下受傷，緊急送往女兒任職的博愛醫院救治，傷況已穩定。張女今天感謝各界協助，也幫父親還原當時墜橋經過。

南方澳跨港大橋1日發生斷橋事件，當時年約60歲的張男恰巧駕駛油罐車行經橋面，最後隨車摔落橋下受重傷，隨即轉送博愛醫院救治，傷勢主要為左側10根肋骨骨折，右側也有2根骨折，且脾臟及骨盆有出血現象，所幸經急救後目前傷況已穩定，已經轉到加護病房觀察，預定擇日手術。

張男的女兒是博愛醫院安寧居家護理師，她今天透過錄音，對外感謝各界對父親的協助。

張女說，事發當時她正好與醫師在蘇澳當地前往探視最後一名個案病人，一路上不斷有消防車、救護車呼嘯而過，但此時聽到自己的手機響了。當時以為母親的來電是要表達關心，但卻是打來說，「斷橋上的油罐車好像是爸爸開的」，當時著急的她透過醫師幫忙聯繫父親送往的醫院。

她表示，到了最後一個個案家庭時，她很努力鎮定想把工作做好，但其實內心已有點慌亂，只想把工作做完，回到醫院找爸爸，見到父親傷勢後心中很沉重。

張女說，第一眼看到躺在病床的父親時，他一度甚麼話都沒說，「他是一個有煩惱、壓力都不會說出口的人，就是用堅強、樂觀的態度面對生活中一切困難」，她摸著父親的手及頭，堅強對父親說，「不要怕，我們都會陪你，不用擔心」。事後，張男也向女兒回憶當時斷橋經過。

張女轉述說，當時父親開車經過跨海大橋時，發現後面怪怪的，就直覺加速前進，橋斷裂時雖然車頭過去了，但因後面車身太重反被拉下去，最後由現場民眾及救難人員合力送往醫院。

張女說，很感謝各界的協助與祝福，接下來父親還有手術與許多挑戰，只希望一切越來越好。（編輯：方沛清）1081003