抓寶旋風襲台 寶可夢行銷總監：台灣非常重要

（中央社台北3日綜合外電報導）上萬名手機遊戲精靈寶可夢GO粉絲今天聚集在新北大都會公園抓寶，希望能抓到稀少的「赫拉克羅斯」及其他難以捉摸的虛擬生物。寶可夢行銷總監表示，台灣對寶可夢而言非常重要。

寶可夢GO（Pokemon Go）的開發公司Niantic資深行銷總監足立光表示，這款遊戲在台灣非常受歡迎，台灣是全球玩家密集度最高的國家之一。他說：「對於寶可夢和寶可夢GO來說，台灣非常重要。」

在新北市三重區新北大都會公園舉辦為期4天的Pokemon GO Safari Zone，可望吸引高達50萬名寶可夢迷。

藍色「赫拉克羅斯」（Heracross）是寶可夢迷的獵物之一，類似長戟大兜蟲的牠，是台灣這場大型抓寶盛會的獨有品種，有著眼球形狀的「未知圖騰」（Unown）也是寶可夢迷想收為囊中物的目標。

66歲的莊先生和妻子及另一對退休夫妻，一同在大公園裡抓寶，莊先生表示：「我們可以走出城市逛逛，看看我們可以抓到什麼生物，這是種嗜好，也是一種運動方式。」

寶可夢GO因能鼓勵人們走向戶外而受到好評，日本粉絲西島香織特地從東京來台，就是希望能抓到台灣特有的寶可夢。

她告訴法新社：「在日本，我是寶可夢的鐵粉，我認為這對身體健康有益…你可以一邊走路一邊抓寶。」

寶可夢GO去年在台南舉辦首屆抓寶活動，3天內吸引超過50萬名紛絲。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1081003