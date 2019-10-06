桃機拖車操作不當 日航飛機擦撞空橋

桃園國際機場一架日本航空的班機6日準備拖到停機位時，疑桃勤人員操作飛機拖車不當，導致發動機整流罩擦撞空橋受損。（示意圖／圖取自facebook.com/jal.japan）

（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）桃園國際機場一架日本航空的班機今天準備拖到停機位時，疑桃勤人員操作飛機拖車不當，導致發動機整流罩擦撞空橋受損，起飛時間確定延誤，詳細事故發生原因仍有待釐清。

桃勤公司表示，桃園機場一架日本航空飛東京成田的JL-802班機，上午由桃勤員工駕駛飛機拖車操作時，疑與指揮人員認知上落差，導致飛機左邊發動機整流罩擦撞空橋受損，所幸班機乘客尚未登機，班機確定延誤。

造成事故的地勤人員並無酒駕情況，目前已進行乘客後續行程的處理，且著手調查事情發生原因。（編輯：張銘坤）1081006

桃機空橋摩擦日航發動機 調度班機延誤起飛

（中央社記者余曉涵台北6日電）日本航空表示，編號JL-802班機今天上午在桃園機場遭空橋摩擦到發動機下緣，初步判斷發動機沒有明顯損傷，仍決定緊急調派另一飛機來台支援，預計將延誤到下午5時50分起飛。

日航表示，這架飛東京編號JL-802班機，今天早上疑似因桃園機場地勤人員操作不慎，空橋摩擦到飛機發動機下緣，因為有檢修需求，將從東京調派另架飛機執飛，預計改為下午5時50分出發，晚間10時15分抵達東京，將會延遲7小時50分鐘。

日航表示，這班機預計搭載211名乘客，對於後續乘客餐飲等處置都會負責照顧。（編輯：陳清芳）1081006