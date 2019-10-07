指陳菊蛇鼠一窩挨告 張琍敏：適當評論

資深女星張琍敏（前）日前指總統府秘書長陳菊「蛇鼠一窩」，被陳菊自訴加重誹謗。張琍敏7日到法院出庭時受訪表示，身為政治人物理應有雅量接受批評，而非對手無寸鐵的人民進行司法追殺。中央社記者林長順攝 108年10月7日

（中央社記者林長順台北7日電）資深女星張琍敏日前指總統府秘書長陳菊「蛇鼠一窩」，被陳菊自訴加重誹謗。張琍敏今天到法院出庭，她表示，自己就陳菊團隊做適當評論，陳菊應有雅量接受批評，而非司法追殺。

張琍敏今年4月間有感於高雄市長韓國瑜表示不考量2020大選，在臉書上發文「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」。張琍敏後來在臉書PO文表示，「蛇鼠一窩」非她所寫，她只是轉PO。

陳菊委請律師向台北地方法院遞狀，提起加重誹謗自訴。陳菊認為，張琍敏身為公眾人物，相關言論應負有社會責任，避免誤導社會輿論。張琍敏的言論，不僅是針對陳菊個人清白，也包括全體高雄市政府團隊的名譽。

台北地方法院於5月、8月曾兩度開庭，張琍敏都以身在國外為由請假。法院今天下午再度傳喚她出庭。

張琍敏庭訊時指出，陳菊擔任高雄市長長達12年，個人執政團隊的操守執政能力表現，均屬可受公評之事，她轉貼的內容完全出於善意，就陳菊執政團隊操守執政能力表現做適當的評論。

張琍敏表示，她轉貼文章前，早有許多有關陳菊及高雄市政府弊案的評論新聞內容，她轉貼內容並無任何加油添醋，更無杜撰內容。

她指出，自己深信言論自由是台灣民主的根基，這次訴訟，她捍衛的言論自由就是民進黨多年來所主張的基本價值，她堅信法官會保障她的權益。

張琍敏說，政治人物的操守及能力本應受到社會的批判及評價，身為政治人物理應有雅量接受批評，而非對手無寸鐵的人民進行司法追殺。

法官庭訊後，諭知全案於11月11日下午4時宣判。（編輯：李亨山）1081007