花蓮雲翠大樓倒塌釀14死 建商等3人各判刑5年

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮去年0206地震致雲門翠堤大樓倒塌，建商劉英麟、建築師游德榮及土木技師陳禎祥等人遭起訴，花蓮地方法院今天宣判3人犯過失致人於死罪，各處有期徒刑5年，全案仍可上訴。

民國107年2月6日晚間11時50分，花蓮發生芮氏規模6.0地震，花蓮市震度7級，雲門翠堤大樓於地震發生8秒即倒塌，大樓1、2樓漂亮生活旅店旅客及大樓住戶未能及時逃出，造成14人死亡。

花蓮地檢署經4個月調查，針對雲門翠堤大樓設計、施工及日後使用、變更狀況進行清查，發現劉英麟經營的北歌建設公司並無營造商資格，也沒有興建建築物的專業技能，竟為節省工程成本，獲取鉅額利益，借牌後再委託建築師游德榮負責設計、監造，土木技師陳禎祥在結構計算書上簽證。

去年6月15日偵查終結，認為劉英麟、游德榮及陳禎祥因設計、監造、施工重大瑕疵，花蓮地檢署依涉嫌業務過失致死罪提起公訴。

花蓮地方法院今天下午發布新聞稿說明判決要旨，經檢察官提供鑑定報告書、鑑定人及相關證人等證據，認定被告3人罪行，且陳否認犯行，顯無悔意，劉、游雖坦承過失，但也推卸部分罪責，皆沒有對死傷主動賠償、彌補。

判決指出，依現行刑法過失致死罪，最重僅5年有期徒刑，雖最重定刑仍嫌不夠，但仍尊重法律判刑5年，全案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1081008