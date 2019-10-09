越南逃逸移工涉冒名應徵按摩師 性侵女客遭訴

（中央社記者蕭博文台北9日電）越南籍逃逸移工阮明德（Nguyen Minh Duc）持他人身分證影本冒名應徵按摩師，另涉嫌在店內性侵女客人得逞。台北地檢署今天偵結，依強制性交等罪嫌起訴阮明德。

北檢起訴指出，阮明德於民國103年8月間以移工名義申請來台工作，104年3月間經原雇主通報行蹤不明，隨即經主管機關註銷居留許可。

阮明德為躲避查緝並順利謀職，自越南同鄉處取得何姓男子國民身分證影本，於今年7月間，持何男身分證影本前往台北市開封街一家養生館，冒用何男身分應徵按摩師成功。

今年9月9日深夜，被害女子與男友前往阮明德工作的養生館接受全身按摩。阮男在按摩過程中漸進式褪下女子短褲，隨後爬上按摩床性侵，女子見狀抵抗，阮男則變本加厲強行壓制女子持續性侵。

阮明德還以手指比「噓」的動作要求女子勿出聲，女子因突遇此事過度驚嚇而未呼救，且因過度驚恐未馬上告知男友，直到返家後與男友通電話時講話吞吞吐吐，經男友追問，才以文字訊息告知遭侵害一事。

北檢偵查後，認為阮明德涉犯戶籍法冒用身分而使用他人交付之國民身分證、強制性交罪嫌，今天起訴。（編輯：李錫璋）1081009