南投搭建鐵架意外 3工人30公尺高墜落死亡

南投縣南崗工業區一間工廠10日傳出工安意外，3名工人在搭建鐵架時，不慎從高處墜落，其中一人當場死亡，另兩名工人送醫急救後仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 108年10月10日

（中央社記者吳哲豪南投10日電）南投縣南崗工業區一間環保公司今天下午傳出工安意外，3名工人在搭建鐵架時，不慎從高處墜落，其中1人當場死亡，另2名工人分別被送往南基醫院及南投醫院急救，但仍傷重不治。

根據南投縣消防局勤務指揮中心提供的資料指出，這起意外發生在今天下午1時10分左右，3名工人在搭建鐵架時，不慎從約30公尺高的鐵塔墜落，消防局獲報出動3輛救護車前往現場處理，不過救護車到場後發現，有一名工人摔落地面時頭部破裂，當場死亡，救護車於是將另2名傷者送醫。

消防局指出，2名傷者分別被送往南投基督教醫院以及衛福部南投醫院急救，但2人在抵達醫院前已無生命跡象，院方全力搶救後仍宣告不治，目前意外現場已進行封鎖，以釐清發生原因和經過。

至於發生意外的環保公司已有40年歷史，起先從事焚化爐生產製造的工作，民國87年則成為台灣第一家通過ISO-14001國際環境管理系統認證許可之環保公司，也成立資源回收處理廠及醫療廢棄物處理廠，處理相關廢棄物。（編輯：謝雅竹）