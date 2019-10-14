原鄉反賄從心開始 球星鄭達鴻微笑婉拒賄選

最高檢察署14日舉行原鄉反賄微廣告首映會，前中華職棒選手鄭達鴻（右2）、法務部次長蔡碧仲（左2）及檢察總長江惠民（右）等人出席，揮棒合影。中央社記者劉世怡攝 108年10月14日

（中央社記者劉世怡台北14日電）最高檢察署今天舉行原鄉反賄微廣告首映會，球星鄭達鴻站台說，微笑婉拒賄選，檢察總長江惠民說，不同以往宣導反賄選，改以部落文化角度切入，感動人心來拒絕買、賣選票。

最高檢察署與屏東地檢署今天舉辦與音樂人許常德合作拍攝「原鄉反賄、從心開始」微廣告首映會，球星鄭達鴻、法務部次長蔡碧仲、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、屏檢檢察長葉淑文等人出席。

許常德說，若以巿場行情標準來看，這三支廣告「棒球」、「微笑婉拒」及「耆老篇」製作費近新台幣150萬元，今天能成功首映，都要感謝動畫公司支持、鄭達鴻無償配合及光電公司提供首映會場地。

鄭達鴻指出，他身為原位民，希望大家能用手機自拍，拍自己微笑搖頭畫面10秒鐘，放在任何社群軟體來表示支持反賄選。

江惠民則說，去年跟今年總共有將近300名原住民，因為買票、賣票遭檢察官起訴或緩起訴，他覺得於心不忍，今年選舉特別拜託各地檢署，宣導反賄選時，應該要以原住民文化角度切入，感動他們的心，來拒絕買、賣選票；其中台東、屏東以及台中（包含南投及中部地區）地檢署，因較多原住民進行重點宣導，中檢另與原住民歌手全世煌合作，預計10月底成果發表。（編輯：張銘坤）1081014