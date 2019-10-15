國片返校告網友 李烈對不實言論提妨害名譽告訴

（中央社記者鄭景雯、黃麗芸台北15日電）電影「返校」上映以來，全台票房已突破新台幣2.4億元，但在電影上映不久後，網站也出現關於「返校」的不實輿論，監製李烈今天到刑事局報案，對不實言論提妨害名譽告訴。警方依法受理，現已鎖定其中一嫌，將通知到案說明。

影一製作所股份有限公司發聲明稿指出，李烈今天上午代表電影「返校」至刑事局報案，對於近期網路造謠與毀謗事件提起妨害名譽告訴。

李烈表示，這些網路言論對電影本身及劇組工作人員與投資方造成嚴重傷害，必須要捍衛電影工作者的尊嚴，同時更不容姑息躲在鍵盤後面毀謗之人不需要承擔任何責任。

李烈說，「返校」從2017年開始籌備拍攝，至今也已2年半多，當初選擇拍攝「返校」的目的就是這是一個好故事，又有遊戲IP做為基礎，但是從籌資到拍攝過程充滿艱辛，「如今電影有好口碑好票房，是全劇組大家努力拍好電影的結果，我們更不樂見『返校』被有心人士當作政治打手來造謠生事，所以一定會澈底追查並告到底」。

影一指出，網路造謠報導第一則發布於「靠北影視」，內容提及「原來yahoo上最初那些一星負評全部是他們自導自演，韓粉社團呼籲大家不要看這部片也是他們自己寫的」；第2則於9月29日也發布在「靠北影視」，內容提及「這年頭真的人不要臉天下無敵，返校團隊敢發毒誓沒有做任何負面行銷」。

第3則是在群組與臉書公開社團「合一行動聯盟」上，由署名陳朝旺發布於10月5日的內容，提及「奇怪的是這部電影獲蔡政府補助近3000萬元，而且選在總統大選前推出，包括陳其邁等民進黨人士又大力推薦年輕朋友去觀看，說一定會很有感觸，用意當然是想把60幾年前的白色恐怖和國民黨做連結，以利選舉操作」。

製片方與宣傳團隊對以上不實言論皆表達憤慨。李烈身為「返校」監製，同時也是出品方與製作方影一製作所股份有限公司總經理，決定提起告訴，要追查躲在鍵盤後面的造謠人士。

刑事局於上午10時30分完成受理報案後，依法偵辦，目前已掌握其中一則發文的特定對象，將盡快通知到案說明，同時持續積極偵辦。（編輯：張芷瑄、李亨山）1081015