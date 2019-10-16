老翁急於匯款救孫 警揭騙局幫助保住老本

（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市一名殷姓老翁日前接到詐騙電話，對方偽稱殷翁在雪梨的孫子因欠錢被綁、要求贖款，他事後又聯繫不上孫子，準備匯款救人時，警方獲報到場揭穿騙局，幫殷翁保住老本。

台北市警察局文山第一分局今天發布新聞稿表示，轄下萬芳派出所8日接獲民眾報案指稱，其住在文山區的友人殷翁的孫子疑遭綁架，警員林廷威立即到場協助。

根據警方調查了解，殷翁疑接獲詐騙集團來電，對方謊稱其在澳洲雪梨的孫子因欠錢遭綁架、毆打，電話中還傳來孫子的呼救聲，要求殷翁匯款新台幣50萬元才能放人。

由於殷翁隨後要再聯繫孫子卻未果，便對綁架一事信以為真，便配合詐騙集團要求，將電話保持通話狀態，並準備匯款。

由於殷翁友人察覺有異，便向警方報案，警員林廷威立即到場了解，除先安撫殷翁情緒並勸阻匯款外，另一方面也協助聯繫殷孫和其他在雪梨的親人。

約莫經過20分鐘後，殷翁終於聯繫到孫子本人，並說先前人在教會才未接到電話，並無遭人綁架，恍然大悟的殷翁立即打消匯款念頭，也感謝警方協助保住財物。

文山一分局表示，詐騙集團常假冒親友詐財，雖然手法老派，仍讓許多民眾防不勝防，稍有不慎就落入詐騙話術陷阱，提醒民眾「一聽二掛三查證」，即可大量減少詐騙案的發生，若有疑問也可撥打165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。（編輯：李錫璋）1081016