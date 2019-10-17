疑轎車左轉與機車相撞 宜蘭高商教官喪命

在國立宜蘭高商擔任教官的盧姓男子17日晚間騎機車返家，行經宜蘭市環市東路時，與對向一輛欲左轉的轎車相撞，撞擊力道猛烈，盧男經送醫仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月17日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣17日電）在國立宜蘭高商擔任教官的37歲盧姓男子今天晚間6時許騎機車返家途中，行經宜蘭市環市東路時，與對向一輛左轉黎明3路336巷的轎車相撞，盧男送醫後不治。

警方初步調查，59歲李姓男子晚間6時許開車沿宜蘭市環市東路由南往北方向行駛，左轉黎明3路336巷時，與對向騎乘機車直行的盧姓男子發生相撞，由於撞擊力道猛烈，機車車頭扭曲變形，零件散落四處。

警消獲報到場，將盧男送往國立陽明大學附設醫院急救後仍回天乏術。警方表示，事發當時肇事雙方紅綠燈號誌，仍有待進一步調查後才能釐清。

宜蘭高商校長黃進雄晚間向中央社記者說，盧姓教官當時下班要返回冬山住家，未料途中發生車禍，接獲通知後他立刻趕到醫院，很遺憾最後未能救回，也感到十分不捨。

黃進雄表示，盧姓教官平日工作認真非常有熱忱，是名非常優秀的教官，今年他剛接教官室生活輔導組長職務，對於該有的撫卹，校方也會盡力爭取。（編輯：張佑之）1081017