更多編輯台推薦新聞：
土撥鼠躲避狐狸驚險瞬間 照片奪野生動物攝影獎
國際

土撥鼠躲避狐狸驚險瞬間 照片奪野生動物攝影獎

風暴地震合而為一 科學家發現新型天災風暴震
科技

風暴地震合而為一 科學家發現新型天災風暴震

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／突破人生枷鎖 難民學校找尋竹籬笆外藍天
國際

專題／突破人生枷鎖 難民學校找尋竹籬笆外藍天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
彭政閔球員生涯結束 收起球棒換教練棒
首頁 / 社會

疑轎車左轉與機車相撞 宜蘭高商教官喪命

最新更新：2019/10/17 23:16
在國立宜蘭高商擔任教官的盧姓男子17日晚間騎機車返家，行經宜蘭市環市東路時，與對向一輛欲左轉的轎車相撞，撞擊力道猛烈，盧男經送醫仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年10月17日
在國立宜蘭高商擔任教官的盧姓男子17日晚間騎機車返家，行經宜蘭市環市東路時，與對向一輛欲左轉的轎車相撞，撞擊力道猛烈，盧男經送醫仍宣告不治。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真　108年10月17日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣17日電）在國立宜蘭高商擔任教官的37歲盧姓男子今天晚間6時許騎機車返家途中，行經宜蘭市環市東路時，與對向一輛左轉黎明3路336巷的轎車相撞，盧男送醫後不治。

警方初步調查，59歲李姓男子晚間6時許開車沿宜蘭市環市東路由南往北方向行駛，左轉黎明3路336巷時，與對向騎乘機車直行的盧姓男子發生相撞，由於撞擊力道猛烈，機車車頭扭曲變形，零件散落四處。

警消獲報到場，將盧男送往國立陽明大學附設醫院急救後仍回天乏術。警方表示，事發當時肇事雙方紅綠燈號誌，仍有待進一步調查後才能釐清。

宜蘭高商校長黃進雄晚間向中央社記者說，盧姓教官當時下班要返回冬山住家，未料途中發生車禍，接獲通知後他立刻趕到醫院，很遺憾最後未能救回，也感到十分不捨。

黃進雄表示，盧姓教官平日工作認真非常有熱忱，是名非常優秀的教官，今年他剛接教官室生活輔導組長職務，對於該有的撫卹，校方也會盡力爭取。（編輯：張佑之）1081017

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報