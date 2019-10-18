桃園市議員劉安祺服務處遭開空氣槍 2嫌落網

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）桃園市議員劉安祺中壢服務處的玻璃昨天遭2名男子持空氣槍射擊，劉安祺差點被打中太陽穴。男子落網後供稱因為「不滿意議員的看板」才做出不理性的行為，訊後被移送檢方偵辦。

桃園市政府警察局中壢分局今天表示，警方昨天下午5時接獲報案指出，劉安祺服務處的玻璃遭槍擊，經立即前往處理，鑑定後研判為空氣槍擊發BB彈所致，經過調閱影像天羅地網追蹤涉案車輛，警方循線至桃園區富國路查獲洪姓、邱姓等2名男子，並隨後在蘆竹區，起出犯案空氣槍1把，男子在警局接受調查後，被依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

洪姓男子向警方供稱，因為「不滿意議員的看板」，才擅自拿他弟弟的空氣槍對服務處開槍，做出不理性的行為。

警方表示，全案接獲報案後，警方在6小時內即掌握相關線索並找到開槍男子，充分展現維護治安決心，警方呼籲選舉期間如有任何不法情事，必定追查到底，不容許惡勢力向公權力挑戰。

劉安祺服務處表示，服務處的玻璃遭射擊後應聲破裂，整片成蜘蛛網狀，當時劉安祺坐在會客室泡茶區，差點就被打中太陽穴，隨即向警方報案。

劉安祺也說，平常選民服務都很正規正派，不可能與人結仇，全案將交由檢警調查。（編輯：李錫璋）1081018