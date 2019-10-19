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陳同佳願赴台自首
陳同佳2018年初涉嫌在台殺害同行香港女友後逃返香港，全案成為香港反送中起因。陳同佳因盜竊女友財物罪等被判刑入獄，並獲減刑，預定10月23日出獄，陳同佳10月17日表示出獄後將赴台灣自首。
陳同佳願赴台自首
新聞專題
陳同佳願赴台自首4/6

港女案凶嫌願來台 士檢：不符自首要件僅算投案

最新更新：2019/10/19 14:06

（中央社記者劉世怡台北19日電）在台殺害女友的香港犯嫌陳同佳，願意23日出獄後到台灣自首。士檢今天指出，陳同佳入境台灣，由警方逮捕並移送士檢歸案，因陳同佳已遭通緝，不符自首要件，僅能稱為「投案」。

刑事警察局今天指出，昨晚收到港方傳真來函，內容轉達陳同佳願意赴台自首意願，且港方會協助提供合法作為等協助，也因過去並無相關類似案例，後續會持續與相關單位討論、研議，並提供合法且必要協助。

士林地檢署指出，有收到刑事局陳報此事，檢方部分，僅能依刑事訴訟法處理人犯歸案及偵查案件，也就是陳同佳如果入境台灣，警方將他逮捕並移送士檢歸案，承辦檢察官將開偵查庭訊問他，訊後做出聲押或交保等強制處分；檢方後續依陳同佳陳述內容及相關證據進行調查。

檢方表示，陳同佳早就被士林地檢署列為殺人案被告並發布通緝，不符自首要件，無法藉由「自首」獲得刑度的寬減，即使陳同佳真的來台接受偵查、審判，只能算是投案，而實際所判刑度，則須待檢方偵結起訴，案件移審地方法院，由法官審酌個案情節判刑。

檢方指出，去年底對陳同佳發布通緝，時效至2055年，辦案期間曾透過法務部請求香港方面協助調查取證、遣送被告來台接受偵審，至今均未獲回覆，但現在港方透過刑事局轉達陳同佳於23日出獄後將赴台，檢方態度為若陳同佳來台將依法辦理，若沒來則不影響通緝時效。

2018年2月，香港男子陳同佳涉嫌在台灣殺害同為港人的女友潘曉穎後，獨自返港，並於去年3月13日遭香港警方以謀殺案罪名拘捕。

由於台港沒有引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡陳同佳到台接受調查；且由於陳同佳認罪獲減刑，最終僅被判處29個月有期徒刑。（編輯：李錫璋）1081019

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