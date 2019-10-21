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首頁 / 社會

鶯歌惡火 國小校長夫婦外甥3人死亡

最新更新：2019/10/21 08:55

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市鶯歌區今天凌晨發生火警，造成鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱夫婦與他的外甥，共3人不幸死亡。市府將調查火警原因，並協助家屬善後。

新北市府新聞局今天上午表示，新北市鶯歌區德昌二街一處民宅，今天凌晨1時許發生火警，警察、消防據報前往現場灌救。

市府消防局表示，現場是4樓水泥的透天厝建築物火警，1樓冒出火煙延燒至4樓，燃燒面積約25坪。

消防人員到場後，獲悉有4名民眾受困，立即全力搶救。火勢於凌晨1時55分熄滅，消防隊員從火場救出4人分別送往桃園聖保祿醫院及三峽恩主公醫院急救。

新聞局表示，其中，50歲男性為鳳鳴國小校長曾俊凱，被發現時已明顯死亡。50歲的校長妻子黃玟瑜（鶯歌國小音樂老師），及19歲校長的外甥也是到院前就無生命跡象，經醫院急救仍不治。校長的21歲外甥女則是從3樓跳樓逃生，骨折輕傷。

新聞局表示，市長侯友宜凌晨獲報後，趕往火災現場勘查，並前往醫院探視傷者，慰問死者家屬，並向不幸身亡的曾俊凱夫婦拈香致意。

侯友宜表示，市府教育局、民政局及社會局，會全力協助家屬處理後續治喪事宜。（編輯：張銘坤）1081021

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