板橋派出所落成 侯友宜：激勵士氣拚治安

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市警察局板橋派出所新駐地遷移新址，辦公廳舍今天啟用。市長侯友宜主持揭牌儀式時，勉勵警察要全力拚治安。他也視察各項設施，鼓勵員警善用全新廳舍空間，守護新北市民。

市警局表示，板橋派出所舊駐地的老舊建築，建於民國70年，至今已經38年，耐震結構及防火安全不足。

侯友宜表示，板橋派出所都市更新案為新北市府主導籌劃，以公辦都更方式興建，要特別謝謝中央政府支持、地方民代和在地里長協助。

他說，附近黃石市場也將興建，周遭生活環境開始改變，人口愈來愈多，治安壓力也會愈來愈大。

市府說，派出所新址屬於「新北市板橋區北門街商業區都市更新事業案」，位在板橋區北門街及茶館街交界處，都更基地為板橋警分局所管理的13筆土地，分配現址作為派出所新廳舍。

侯友宜說，新廳舍鼓舞第一線警察，工作空間更寬敞明亮，民眾也可容易找到派出所。盼望警力也要跟著提升，藉改善員警工作環境，提供市民更優質的治安服務，市府會做最強後盾與基層攜手全力拚治安。

板橋警察分局長林富助表示，板橋派出所由板橋區文化路舊廳舍，遷至板橋區北門街的新駐地，派出所警力有63名，轄區包含接雲寺、慈惠宮、林家花園、板橋第二運動館，觀光旅客眾多。（編輯：方沛清）1081021