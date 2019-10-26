天母萬聖節嘉年華 士院院長扮黑魔女亮相

（中央社記者蕭博文台北26日電）士林地方法院今天配合天母萬聖節嘉年華，舉辦「小小審判長」活動。院長蔡彩貞以動畫人物「黑魔女」裝扮亮相，希望審判者與訴訟當事人不要受外表誘惑，進而了解彼此的善意。

士林地方法院表示，本活動是與犯罪被害人保護協會士林分會共同舉辦，現場提供小小法官與檢察官法袍供小朋友在法庭內拍照，親身感受審判情境及體會法官和檢察官工作的莊嚴。

蔡彩貞去年以哈利波特學院導師裝扮亮相，今年則變身黑魔女。蔡彩貞說，黑魔女的內在與外表有很大反差，希望藉此傳達審判者與訴訟當事人，彼此都不要受到外表的誘導，能夠真正了解對方善意的理念。

蔡彩貞主持有獎徵答活動，帶領孩童高喊「我愛法官，法官愛我」口號，隨後孩童進入法庭，穿上檢察官、法官法袍，並手持小法槌體驗變身法官及檢察官的感覺。

蔡彩貞說，小朋友可透過穿法袍的體驗，了解檢察官、法官的職責不同，讓審檢分立的觀念就此萌芽。（編輯：李錫璋）1081026