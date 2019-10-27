涉性侵少女及持有毒品 台灣男子在菲律賓被捕

（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）菲律賓媒體報導，一名台籍男子因涉嫌性侵16歲少女和持有毒品，昨天在馬尼拉市馬拉迪區（Malate）被捕。

綜合GMA新聞網等菲國媒體報導，嫌犯姚韋棠（Wei Tang Yao，音譯）現年55歲。他否認性侵這名少女。

菲律賓法定成年年齡是18歲，最低合法性交年齡是12歲。

被害少女說，事發前她曾跟友人兩度前往嫌犯住處，昨天再次前往嫌犯住處後，友人先離開，嫌犯趁機性侵她。

少女表示，之後她把自己鎖在浴室，打電話向擔任警察的鄰居報案。

馬尼拉市長特別行動小組（SMART）抵達後逮捕姚姓男子，並在他家中搜出類安非他命毒品「沙霧」（Shabu）和吸毒工具。

姚姓男子接受菲國媒體採訪時表示：「她（少女）說：『你只要付1500就好。不行嗎？』我說：『好，1500。』我沒有碰她，你們可以調查，沒問題。」

被害人已接受馬尼拉市婦女保護單位安置。姚姓男子將面臨性侵、侵害兒童和違反綜合危險藥物法（Comprehensive Dangerous Drugs Act）等指控。

對於這起案件，中華民國駐菲代表處官員表示，將派員了解案情並前往探視姚姓男子。（編輯：林憬屏）1081027