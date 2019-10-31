民法成年年齡門檻應否調降 法務部：採開放態度

（中央社記者王揚宇台北31日電）立法院司法及法制委員會今天舉行「民法成年年齡門檻應否調降」公聽會；與會學者認為，這是價值選擇問題，有研修必要，但要慎重且從容進行；法務部代表則說，採開放態度，聆聽各界意見。

現行民法第12條條文規定「滿20歲為成年」，而公聽會今天討論的重點包括，是否要將民法規定的成年門檻調降為18歲等，討論提綱共有4項，包括調降民法成年年齡可能涉及哪些層面及法律修正等。

討論提綱也包括，世界各國對於成年年齡的界定標準不一，但已有逐步下降趨勢，如鄰國日本已於民國107年將成年年齡調降為18歲，並於111年正式實施，這是否可供台灣借鑒。

出席公聽會的東吳大學法律系教授黃陽壽表示，這事關重大、各有利弊，但有研修的必要性，不過要慎重、從容進行；如果進行修正，將對民事或行政的相關實體及程序法規體系，牽一髮而動全身，應酌定相當的宣導適應期，宜將施行日期訂為修正公布後4年或更長的期間。

黃陽壽提供的書面意見資料也指出，調降民法成年年齡可能涉及行為能力與責任能力等問題，立法時應分別觀察考量，一併修正。

多名與會青年代表則說，90年前訂下的民法滿20歲為成年年齡的規定，到了現今已經出現諸多不合時宜，例如18歲到20歲之間的青年，在現實生活中無法自行辦學貸、開立銀行帳戶等，應修法與時俱進。

對於是否調降民法成年年齡，受邀出席公聽會的法務部次長張斗輝說，法務部採開放態度，希望聆聽各界意見，而今天公聽會學者專家的意見等，均將納入後續調降民法成年年齡法制研議的重要參考。

法務部提出的書面意見指出，未來若將民法成年年齡調降為18歲，需考量相關法律也可能須一併配合檢討修正，例如納稅義務人列報扶養親屬免稅額的審查要件等，經過初步篩選，所涉法律約200餘筆。

書面意見也提到，對於18歲以上未滿20歲者，如果對他人造成侵權行為，按照現行民法規定，他們的法定代理人原則上應連帶對被害人負損害賠償責任，如果調降民法成年年齡後，未來此類被害人損害賠償債權的實現，有可能會受到影響。

法務部法律事務司長鍾瑞蘭表示，近期有就成年年齡調降議題舉行校園座談跟書面調查，結果顯示，贊成、反對者呈現約五五波，這些都會當作修法的政策參考。（編輯：蘇志宗）1081031