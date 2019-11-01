巴黎街頭挺港快閃 萬聖節變裝抗議禁蒙面法

（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）抗議港府頒布「禁蒙面法」，法國挺港民眾10月31日萬聖節當晚聚集巴黎史達林格勒戰役廣場進行快閃活動，參與者戴上V怪客、小熊維尼面具，表達對中共政權的不滿。

這次變裝快閃沒有主事者，而是透過社群網絡共同規劃、自主集結。十多名香港、台灣與法國參與者，在萬聖節夜晚，藉由變裝表達訴求，不僅以各式蒙面裝扮向「禁蒙面法」提出質疑，更利用V怪客、小丑、小熊維尼和南方四賤客等造型面具挑戰中國政府的敏感禁忌。

參與活動的旅法港人在接受中央社訪問時表示：「香港政府不給我們應有的集會言論自由，也不讓我們用自己想要的方式表達訴求，我們又不犯法，為何不能蒙面？而警察都可以蒙面，為何我們不行？扮鬼面就是對『禁蒙面法』無聲的抗議。」

回應香港似水無形的抗爭模式，當晚的快閃活動以移動的方式進行，步行2.5公里至共和廣場。途中與路人對話，或在人潮聚集處唱歌，吸引巴黎市民注意，形成不同模式的交流。

構思活動的香港人說：「人們淡忘議題的速度很快，而香港又離法國很遙遠。我們的行動是希望能藉著萬聖節，增加與法國年輕人對話的機會，讓他們知道香港抗爭仍未結束，大家都還在努力。」

據參與香港人表示日前香港市民甫完成連署，希望法國總統馬克宏在中國訪問時談及香港自由人權議題，給予中方壓力。

另外，由於以水砲車攻擊市民造成重傷的意外層出不窮，且香港警方鎮壓行動所用的水砲車皆購自法國，因此旅法港人也將於2日下午6時舉辦「向法國製造水砲車說不」行動。希望讓法國人了解水砲車可能對人員造成嚴重傷害，而香港警方的過度使用，例如日前對清真寺與經過民眾三度發射藍色水砲事件，更是需要約束制止。

因此，旅法港人也正計畫發動連署，要求水砲車出產國法國，在該鎮壓武器的使用專業訓練中增加注意事項與規範。主要目的就是透過不同活動，保持法國人對於香港議題的關注。

參與遊行的台灣民眾也表示，當晚活動的主要目標就是讓更多的法國人、歐洲人關注這個議題，希望他們了解中國人權迫害的情況。她說：「戴面具有深層的悲傷意義，表示大家開始會害怕，開始自我審查，擔心若不戴上面具，便會遭受各種隱性的壓力。」

現場亦有幾位法國友人跟隨隊伍前進，其中一位曾在中國學過中文，也了解香港、中國與台灣的地緣政治。她覺得香港發生的事件並不正常，雖然無法前往香港聲援，但她選擇參與快閃遊行，親自與港人交流，瞭解真實狀況。

最後，受訪港人重申對台灣人的感謝。她說，台灣和香港對民主自由都有著和中國不同的看法，「香港的一國兩制其實沒有落實，希望台灣人可以知道這個事實，不要重蹈香港30年前的決定。」（編輯：王永志）1081101

對於港府過去幾年多次取消候選人參選資格，透過政治篩選進行思想審查之情事，10月31日遊行參與者手持標語表達譴責，表示將盡力維護真普選。右一參與者身著全白衣褲，向「香港民主女神像」致敬。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 108年11月1日