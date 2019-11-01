揚言揭弊索2600萬元未遂 台幹判刑確定

（中央社記者劉世怡台北1日電）大陸上海虹橋高爾夫球場前總經理劉耀忠，不滿球場創辦人楊思漢逼他離職，傳訊息揚言揭弊向楊男索討約新台幣2600萬元。二審今依恐嚇取財未遂罪判劉男4月徒刑得易科罰金確定。

判決指出，楊思漢經營位於大陸上海的虹橋高爾夫球場，於民國105年5月25日起聘任劉耀忠為總經理，劉任職滿二年後離職。

劉男因認是遭楊男逼迫離職，陸續發送多條訊息給楊男，指摘公司（球場）有不法情事使人員離職、將檢舉積欠高額水費、消防安檢違失及無故借款給其他公司等，恐嚇楊男應支付人民幣600萬元（約新台幣2600萬元）並揚言若未於期限內答覆，會把相關資料寄出並提及「後果造成您資產歸零，不要說我沒有提醒」等語。

楊男心生畏懼向刑事局報案，案子經士林地檢署偵辦後，將劉男起訴。一審法院依恐嚇取財未遂罪判劉男4月徒刑，得易科罰金新台幣12萬元。

檢方及劉男均不服判決，分別提起上訴，由二審台灣高等法院審理。二審認為，劉男離職時對公司不滿應以合法管道爭取權益，卻以不法手段圖謀高額財物，觀念明顯偏差，且犯後未能坦承犯行，又未與楊男和解，一審判決量刑妥適，駁回上訴，全案確定。（編輯：方沛清）1081101