刑事局破獲毒品咖啡包分裝廠 4人遭逮

（中央社記者劉建邦台北1日電）方姓兄弟組集團專門製造毒品咖啡包，並冒用知名銀飾品牌當外包裝，刑事局獲報後，循線在桃園逮捕方男等4人，起獲百餘包毒品咖啡包、一粒眠1萬顆及分裝機等，警訊後送辦。

刑事局今天召開記者會，偵三大隊長陳培德表示，日前接獲線報，有大量毒品咖啡包流入市面，經查有毒品前科的方男等人涉嫌在大量製造毒品咖啡包，派員埋伏跟監發現，方男近期持續在桃園市、宜蘭縣等地流竄。

刑事局研判，方男可能把毒品咖啡包分裝工廠設在桃園地區，經調查發現，方男等人確實把毒品分裝工廠設在桃園的一處偏僻處所。

刑事局掌握工廠地點，日前派大批員警前往搜索，當場逮捕方男等4人，起獲約1萬顆一粒眠、K他命、電子磅秤、粉碎機、封口機及咖啡包分裝袋30萬包。

刑事局查出，方男等人見製造新興毒品有利可圖，透過管道購入製毒原料及機具，並自行設計毒品咖啡包裝，還冒用知名銀飾品牌當外包裝，因分裝工廠內的機具齊全，只需一人就可全程製作毒品咖啡包，研判目前流入市面毒品咖啡包來源，可能都來自方男的製毒工廠。

刑事局訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌把方男等人移送桃園地檢署偵辦，將持續追緝毒品流向。（編輯：張銘坤）1081101