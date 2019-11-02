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屏東前議員弟運毒遭通緝趴趴走 警方南投逮捕

最新更新：2019/11/02 14:06
屏東前縣議員王志豐的弟弟王敬鎧因運毒被判刑6年遭通緝還四處趴趴走，屏東警方2日宣布，1日在南投埔里鎮逮捕王敬鎧。（屏東警方提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年11月2日
屏東前縣議員王志豐的弟弟王敬鎧因運毒被判刑6年遭通緝還四處趴趴走，屏東警方2日宣布，1日在南投埔里鎮逮捕王敬鎧。（屏東警方提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年11月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東前縣議員王志豐的弟弟王敬鎧因運毒被判刑6年遭通緝還四處趴趴走，被時代力量立委黃國昌抨擊，檢警組專案小組追緝，屏東警方今天宣布，昨天在南投埔里鎮逮捕王敬鎧。

屏東警方表示，王敬鎧因涉嫌毒品及槍砲案，分別於民國107年6月5日及12月20日遭新北地檢與屏東地檢發布通緝，屏東縣政府警察局及刑事警察局偵查第八大隊等共同組成專案小組，報請屏東地檢署檢察官指揮，積極布線查緝。

警方表示，專案小組日前獲報王敬鎧在南投山區出沒並四處流竄，布線追蹤，昨天中午發現王駕車前往南投縣埔里鎮上準備用餐，趁他下車警方一擁而上順利將王嫌逮捕，全案訊問後移送屏東地方檢察署及新北地方檢察署歸案。

時代力量立委黃國昌今年8月10日在臉書抨擊，王敬鎧去年主持潮州城隍觀光文化季，警察還協助指揮交通，「屏東真是法外之地嗎？」

當天，屏東縣警局潮州分局發出新聞稿表示，王敬鎧是去年6月5日遭新北市地檢署通緝、去年12月20日遭屏東縣地檢署通緝，通緝發布時間都在城隍觀光文化季活動過後，在檢方沒發布通緝前，警方不會知道這些事，潮州分局協助交管是為保障治安及交通順暢。（編輯：方沛清）1081102

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