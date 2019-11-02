疑斥責工人偷竊引不滿 旅菲台商遭刺殺身亡

（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）旅菲薛姓台商10月29日在菲律賓布拉坎省遭工人刺殺近20刀身亡，嫌犯兩天後投案。當地台商表示，嫌犯疑因入室偷竊不成，遭薛姓台商斥責，憤而犯案行凶。

馬尼拉公報（Manila Bulletin）和菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，68歲的薛姓台商（Hsueh Hsuan）10月29日在位於布拉坎省（Bulacan）馬瑞佬鎮（Marilao）的工廠內被發現身亡。

警方從鄰近被害者倉庫的監視器畫面發現嫌犯馬可仕（Ralph John Aron Marcos）身影，目擊者也指認馬可仕就是出現在監視器中的嫌犯。

22歲的馬可仕於10月31日上午11時30分左右，在父母陪同下向鎮長席維斯特（Ricky Sylvestre）投案。

凶刀在案發現場被找到，警方另在嫌犯家中搜出嫌犯犯案時所穿、沾有血跡的長褲，將以謀殺罪嫌將馬可仕移送法辦。

菲律賓北線台灣廠商聯誼會創會會長謝儀和告訴中央社記者，薛姓台商從事塑膠帆布生意，旅菲近20年，發展得不錯，但與其他台商較少交流。

他表示，據他所知，案發當天，嫌犯潛入被害人位於工廠旁的住處，意圖行竊，但疑遭被害人發現，對嫌犯痛加斥責，嫌犯隨後刺殺被害人近20刀，造成薛姓台商不治身亡。

中華民國駐菲代表處領務組長蕭如雄說，薛姓台商在菲律賓友人於案發後通知國內相關單位，代表處得知這起事件後，即由警政祕書王智勇聯繫菲律賓警方關切案情，領務組也與被害人家屬聯繫，家屬於事發當天晚上抵達菲律賓。

他表示，家屬希望將被害人遺體運回台灣，但適逢菲律賓「亡人節」連假，仍在趕辦相關文件。代表處與家屬保持密切聯繫，將積極提供被害人後事相關必要協助。（編輯：周永捷）1081102