闖機場爬班機起落架 外籍男留置航警拘留所

（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）桃園國際機場今天發生一名外籍男子闖入管制區，並爬上準備起飛的華航班機起落架案件。由於男子被警方逮捕後不願開口配合調查，因此航警今晚將他留置在拘留所。

這名外籍男子下午闖入桃園機場管制區，爬上準備起飛的華航班機起落架疑企圖偷渡，遭人發現阻止，航班也因此延誤約3小時，這是桃機史上頭一遭。航警調查發現，男子身上沒有證件及入出境資料，國籍身分待查。

警方表示，由於男子已入侵管制區，警方當務之急要查明究竟如何進入，因為此舉已涉及航空保安法；另外，這名外籍男子也與航空器有接觸，恐怕也涉及影響飛航安全。

此外，男子如何進入台灣，這牽涉到入出境的問題，是否偷渡也需要查證；若非法入境，恐已違反入出國及移民法第74條，未經許可入國或受禁止出國處分而出國者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。警方目前朝這些方向調查釐清。

警方表示，由於男子晚間偵訊還是不願開口，因此先將他留置在桃園機場航警局拘留所，希望經一夜的時間讓他心情平復並設法誘導他開口接受偵訊，以獲得有用的線索，便於進行案情調查。

另外，警方也希望能透過指紋、虹膜等方式來辨識男子身分，同時也從男子行李中的其他物品著手調查，並調閱機場周邊監視畫面，希望能查到蛛絲馬跡。在確認外籍男子身分之後，接下來則會移交給桃園地檢署檢察官進行後續偵辦。

一名法官表示，對於男子行為，必須要視警檢提出的「證據能力」來認定，也是法官認定有罪依據；沒有證據能力，就不能用來認定犯罪。

例如當事人供述性證據，經常會變來變去，證明比較低，但若警方採集到男子已接觸到航空器，或者是攀爬進入機場管制區域的監視錄影器畫面，並且有破壞圍籬等事證，就可以作為量刑依據，即使當事人自始行使緘默權，仍可做為起訴或量刑依據。

桃園國際機場公司副總經理但昭璧表示，中華航空編號CI-28飛往帛琉班機，下午1時55分於S1滑行道待命準備至南跑道預備起飛時，突遭一身分不明外籍男子由一旁草叢闖入攀爬起落架，後方韓亞航班機機長發現通報塔台，飛機也立刻停飛。

但昭璧指出，航務處獲報立刻會同航警局人員趕到滑行道上，並在2時10分把外籍男子制伏押回。桃機職員表示，男子並非瘖啞人士，懷疑他使用語言不是英語而無法溝通，但可以確認男子並非旅客。

對於外傳男子隨身行李內有反光背心，瓦斯爐點火器數支，還有一張看不懂的手繪圖，以及男子是由機場南側大園方向闖入，然後潛伏躺在跑道旁的草地上等說法，警方表示一切都在調查中，不願證實。（編輯：孫承武）1081102