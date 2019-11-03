PTT團購氣炸鍋有陷阱 92團員遭詐騙

（中央社記者黃麗芸台北3日電）刑事局今天指出，有歹徒鎖定許多民眾愛網路團購搶便宜心態，在PTT開團低價合購氣炸鍋，吸引92人跟團、匯款，事後失聯眾人才驚覺遭詐騙，呼籲應選具審核機制網站才有保障。

刑事局今天發布新聞稿表示，利用假網拍詐騙手法的歹徒常以時下最夯、最熱門商品吸引民眾購買，或是開設團購以低價搶便宜吸引網友，當有民眾表達購買意願後，便誘導其透過臉書或LINE等通訊軟體私下交易，待買家匯款後就已讀不回、封鎖帳號。

台北市一名劉姓民眾於上週瀏覽PTT網站合購版時，看到一則標題「比依陶瓷氣炸鍋-賣家直送」徵求60台團購的發文，隨即推文、加入團購，待結標時間過後，他便收到發文揪團者寄送給92名跟團網友的電郵匯款通知，請團員確認訂購顏色等產品內容資訊，並提供揪團者的匯款帳號、姓名及手機。

劉姓民眾隨後在8分鐘後又收到揪團者另一封電郵，提醒匯款截止時間，便立刻用手機APP的網路銀行轉帳新台幣2307元到對方指定帳戶，不料隨後揪團者發文因達標後仍繼續徵求其他人跟團，違規遭版主刪文流團，揪團者又再電郵告知眾人說兩日內統一退款。

但退款通知日期過後，92名團員均未收到退款款項，經撥打揪團者手機竟是假聯繫電話，就連PTT帳號也已轉賣他人，眾人才驚覺遭詐騙，受損金額共逾21萬餘元。

刑事局呼籲，民眾網購買商品時，切勿貪圖折扣而私下交易，因使用通訊軟體交易行為，並無各大知名購物網站有提供交易保障，建議應選擇具有審核機制的拍賣網站購買較有保障，以免遭詐、求償無門，如有疑問也可撥打165反詐騙諮詢專線查證。（編輯：李亨山）1081103