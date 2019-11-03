2歲男童奧萬大吊橋墜溪谷亡 疑從圍網縫隙摔落

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區3日發生一名2歲大男童從吊橋摔落溪谷意外，消防人員將男童送醫搶救後仍宣告不治，現場已封鎖待檢警調查。（南投林局管理處提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年11月3日

（中央社記者吳哲豪南投3日電）一名2歲大許姓男童在家長帶領下前往南投縣奧萬大森林遊樂區遊玩，男童在吊橋行走時疑似因手推著圍網，下方產生縫隙，男童不慎從縫隙摔落到70多公尺深溪谷，送醫後仍宣告不治。

奧萬大國家森林遊樂區一名工作人員接受中央社記者訪問時指出，下午1時40分左右接獲通報，有男童從70多公尺高的吊橋墜落到溪谷，工作人員立即會同南投縣消防局消防隊員趕到現場進行搜救，在溪床上找到受傷的男童。

奧萬大森林遊樂區人員將男童送到遊樂區停車場，消防局再安排救護車將男童送往埔里榮民醫院急救，男童送醫時已無生命跡象，經醫院搶救後仍因傷重宣告不治。

意外發生後，許姓男童的父親在南投縣政府警察局仁愛分局親愛派出所接受警方詢問，員警向中央社記者說明，男童父母讓小朋友獨自在吊橋上行走，男童疑似因手推著吊橋圍網，導致下方產生縫隙，不慎從縫隙摔落到河谷。

警方指出，南投地檢署檢察官明天將前往埔里榮民醫院相驗，確認男童死因，同時釐清意外發生的經過。（編輯：黃世雅）1081103