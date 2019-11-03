闖桃機管制區外籍男依舊沉默 檢察官聲請羈押

桃園國際機場2日發生一名外籍男子闖入管制區，並爬上準備起飛的華航班機起落架，男子（左2）3日上午從航警局押解到桃園地檢署時不發一語。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年11月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）一名外籍男子闖入桃園機場管制區，爬上準備起飛的華航班機起落架遭逮，男子今天移送桃園地檢署仍不願開口配合調查，檢察官認為犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，已向法院聲請羈押。

中華航空飛往帛琉班機昨天下午1時55分許，於S1滑行道待命準備至南跑道起飛時，遭不明外籍人士由一旁草叢闖入攀爬起落架，幸好後方另一架班機機師發現通報塔台，航務處隨即會同航警把這名外籍男子帶回，上午將他移交地檢署偵辦。

地檢署下午表示，檢察官偵訊後，認為被告涉有「民用航空保安管理辦法」第110條之2，無故侵入航空器罪，以及違反「入出國及移民法」第74條前段未經許可入國罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

檢方表示，這名外籍男子在通譯人員到場協助翻譯後，依舊保持沉默不願配合調查，因此檢察官只能依照卷列資料判斷，認為被告涉犯「民用航空保安管理辦法」以及「入出國及移民法」，除了聲請羈押，稍晚也將移送桃園地方法院。

警方表示，男子並非瘖啞人士，但懷疑他使用語言不是英語而無法溝通，不過男子從被逮捕之後，始終不願開口配合調查，利用筆談方式與男子溝通，男子也不為所動，但移民署用俄文溝通時，男子會有反應，並斜視對方。（編輯：李錫璋）1081103