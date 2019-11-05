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執行死刑有無進展 蔡清祥：沒有一定的進度

最新更新：2019/11/05 12:58
法務部長蔡清祥（前）5日表示，法務部針對死刑確定案件，一向採取非常審慎的態度，沒有一定的進度與時間表，一切依規定審慎審核。中央社記者謝佳璋攝　108年11月5日
法務部長蔡清祥（前）5日表示，法務部針對死刑確定案件，一向採取非常審慎的態度，沒有一定的進度與時間表，一切依規定審慎審核。中央社記者謝佳璋攝　108年11月5日

（中央社記者蕭博文台北5日電）法務部長蔡清祥今天表示，法務部針對死刑確定案件，一向採取非常審慎的態度，沒有一定的進度與時間表，也不會有特定個案要加快或變慢，一切依規定審慎審核。

蔡清祥上午出席行政執行署「再攀高峰—執行績效突破5500億」成果分享會，會前接受媒體訪問，做出上述表示。

行政院長蘇貞昌上月25日在立法院會施政總質詢時說，有些罪惡天地不容，比如把自己的父母親及親人等6人燒死，比如當著人家媽媽面前把孩子的頭剁斷；死刑既然判決定讞就該執行。

蔡清祥今天被問到死刑執行是否有進展時表示，法務部有審核死刑案件執行實施要點，必須就個案檢視有無再審、非常上訴、聲請大法官會議解釋、總統特赦等狀況審核，每個案子內容不同，所花的時間也不一樣。

蔡清祥說，執行死刑不是純粹只有法務部做決定，也要看非常上訴、再審、大法官會議解釋及特赦等狀況，各機關有各自職權，法務部還是會依每個案子的狀況審慎審查，所以沒有一定的進度，沒有一定的時間表。

媒體再問，蘇貞昌提及個案，法務部是否會有壓力。蔡清祥則說，法務部對每個個案都是同樣審慎的態度，不會有特定那一個案子要加快或變慢，就按照法律規定的進度來審慎審核。（編輯：方沛清）1081105

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