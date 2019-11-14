新課綱師生忙 犯罪預防漫畫參賽作品遽減

（中央社記者劉世怡台北14日電）法務部108年暑期青少年兒童犯罪預防及服務利他四格漫畫徵稿活動，16日舉行頒獎典禮，參賽作品僅600件，較去年1608件，明顯遽減，推估與今年起實施新課綱，師生較忙有關。

法務部今天發布新聞稿指出，為增進兒童少年犯罪預防及服務利他的觀念，結合台北市青少年發展處、財團法人國語日報社等單位，在今年暑假舉辦「炎夏『漫』活，創意說『畫』」2019年暑期青少年兒童犯罪預防及服務利他四格漫畫比賽，期望藉由手繪四格漫畫的創作過程，啟發學生學習預防犯罪、服務利他的正確觀念。

法務部官員指出，這次舉辦暑期青少年兒童犯罪預防及服務利他四格漫畫徵稿活動，今年收到來自全國國小、國中及高中學生共600件參賽作品，相較於去年同期活動收到1608件參賽作品，明顯遽減，推估可能原因在於今年起實施新課綱，老師忙於安排新課程外，學生參與活動意願也低。

這次參賽學生作品關注的主題前3名，依序分別為毒品犯罪、暴力犯罪、網路犯罪；這些饒富童趣的創意漫畫得獎作品，在台北市青少年發展處1樓大廳展出4週。（編輯：張銘坤）1081114