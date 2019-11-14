監委指分案不公 鄭玉山：願意完全承擔

（中央社記者蕭博文台北14日電）前最高法院法官楊絮雲指遭最高法院分案霸凌，監察委員今天表示，最高法院分案確實不公。最高法院院長鄭玉山對此表示，「制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔。」

全案起於媒體報導最高法院分案制度不公，並指法官楊絮雲因不滿遭分案霸凌，主動請調回台灣高等法院，監察委員依報導立案，多次親赴最高法院調查。

楊絮雲先前與丈夫、高院刑事庭庭長周盈文召開記者會，指她在最高法院期間，遭分案霸凌。她表示，最高法院特殊商事專庭有7名法官，她一人分到20件，其他6名法官合起來只分到15件。

監察委員高涌誠、蔡崇義、陳師孟上午召開記者會，表示最高法院對外雖稱電腦分案，但配套不完全甚至違反法定法官原則，在分案上確實有所不公，將請司法院督促改善、並針對最高法院院長進行職務監督。

最高法院發布新聞稿轉述鄭玉山說法，「我未能及時察覺，是我做得不夠好的地方。而制度上的缺失，本質上應由擔任首長的我負責改正。」

鄭玉山還表示，「本院已於去年進行並完成分案電腦程式之改進，訂定分案實施要點，並設置分案室，使電腦分案作業視覺化，完全可以公開透明，本院絕無怠忽改革的情事。至於制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔。」

最高法院表示，民國107年5月成立分案室，同步以視覺化分案頁面呈現公開分案作業，同年9月完成修正，民、刑分案均採全面化電腦亂數抽籤分案，分案作業在分案庭長監督下完全公開、透明。

最高法院指出，已規劃逐步廢止限量分案的具體方案，將提出法官會議討論，期望可以在3年期程完成廢止限量分案目標。（編輯：張銘坤）1081114