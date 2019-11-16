桃園汽車旅館笑氣趴 少女亡男子昏迷送醫

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）一名盛姓少女日前在桃園市一處汽車旅館遭人發現身亡，一旁的熊姓男子則昏迷倒在床上，房內有使用過笑氣瓶及毒品咖啡包。警方研判，少女疑因吸笑氣過量致死。

桃園市警察局桃園分局埔子派出所長林延安今天表示，警方在11日接獲汽車旅館員工報案，抵達現場時，消防人員已將兩名男女送醫，其中少女被醫院宣告不治，警方在現場發現毒品咖啡包及笑氣。

警方調查發現，20歲的熊男10日深夜與一名女性友人在桃園市某汽車旅館開笑氣趴，友人陸續來來去去。其中，將滿18歲的盛姓少女在11日清晨5時許搭車進入參與，除與熊男一起施用毒品咖啡包，並吸笑氣。

警方指出，到了11日中午12時許，熊男未辦理退房，旅館櫃台打電話到房間也無人接聽，汽車旅館工作人員前往查看才發現，盛姓少女坐在床尾，呈現雙手撐頭仰看天花板的姿勢，已無生命跡象；熊男則躺在床上，昏迷不醒。兩人都是全身赤裸，工作人員連忙報警。

警方在房內，找到已使用過的4包毒品咖啡包、6個氣球，一旁還有2個快要用完的笑氣瓶。警方表示，由於用過的毒品咖啡包數量僅4包，且內含毒品成分很低，研判盛姓少女與熊男疑因吸入過量笑氣，才導致一死一昏迷的悲劇；詳細原因，有待相驗報告出爐。

警方指出，熊男醒後坦承，提供毒品咖啡包給盛姓少女使用，已經依毒品危害防制條例送辦。檢方訊後，諭令以新台幣1萬元交保。

衛生福利部桃園醫院麻醉科主任謝瀛洲向媒體表示，人體吸入的氣體中若笑氣占7成以上，將嚴重影響肺部吸入氧氣的效率，導致窒息性缺氧，成人只要10分鐘就有可能因此死亡。

他指出，長期使用笑氣還可能造成麻痺、耳鳴、平衡感差、反射減弱等症狀，甚至還會出現肺氣腫、氣胸等副作用。

警方表示，桃園類似案件今年至今已有3起，但法律未規範「販賣或吸工業用笑氣」，只能以社會秩序維護法裁罰，販賣笑氣的業者被逮，也僅獲不起訴處分。若不盡快對吸食或販賣工業用笑氣從重訂定罰則或刑責，恐怕難以遏止吸笑氣的風氣。（編輯：戴光育）1081116