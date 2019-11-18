刑事局破獲跨國應召集團 11越女獲救

（中央社記者黃麗芸台北18日電）刑事局日前接獲線報，指有跨國應召集團隱身雙北市和桃園市的大樓出租套房進行賣淫行為，8個月不法獲利約新台幣2000萬元，14日見時機成熟，搜索逮捕18嫌、性工作者11人到案。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長何明賢表示，日前接獲情資指有跨國應召集團隱身於台北市、新北市和桃園市等大樓出租套房內，並於網路刊登應召廣告以吸引男客消費，立即報請台北地檢署指揮調查。

經專案小組調查發現，此犯罪集團自以53歲陳姓男子為首，包括其兒、女和媳婦都是集團成員，其中20多歲的小兒子為天道盟成員；集團還拉攏34歲越南籍、綽號「辣椒」的阮姓外配負責蠱惑其家鄉越南低收入的年輕女子來台，仲介來台從事按摩工作。

但當無辜越籍女子遭誘騙來台後，因求救無門，進而遭集團成員恐嚇威脅於承租的台北市中山區、新北市新莊區和桃園市龜山區等大樓出租套房從事性交易，同時利用扣押其性交易所得、護照和裝設遠端監視器等手法，迫使越籍女子難以逃脫掌控。

陳男也指派旗下成員，針對欲逃跑或背叛應召站的成員進行恐嚇、毆打，包括持球棒、熱融膠條、毆打致傷或以西瓜刀砍斷腳筋，犯行令人髮指。

全案經北檢指揮偵辦，見時機成熟之際，於14日指揮刑事局、移民署台北專勤隊、法務部調查局中山調查站，以及台北市警察局中山、信義、南港、士林分局和新北市警察局新店、樹林分局到跨國應召站相關處所進行搜索、拘提。

全案共逮捕陳男在內的犯罪集團成員18人，以及查獲性工作者11人到案；另查扣犯案工具電腦2台、鎮暴槍2支、瓦斯槍1支、幫派徽章4個、行動電話68支、記帳本4本等贓證物。

此犯罪集團自去年1月營業迄今，初估今年3至10月的不法犯罪逾2000萬元，全案依涉違反傷害、恐嚇、妨害自由、組織犯罪防制條例及人口販運防制法等罪嫌送辦，其中陳男一家5人、阮女和會計楊男裁定羈押禁見，其餘交保請回或收容，專案小組持續追查相關金流和清查其他被害人。（編輯：方沛清）1081118