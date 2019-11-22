基隆豪雨 月眉路土資場管制站遭沖走

受颱風鳳凰外圍環流影響，基隆市21日晚間起豪雨不斷，其中位在月眉路的土資場管制站遭沖走。市府22日要求業者暫停收受土方，待完成改善後才可恢復營業。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年11月22日

（中央社記者沈如峰基隆22日電）受到颱風「鳳凰」外圍環流影響，基隆市昨夜起豪雨不斷，陸續傳出零星災情，其中位在月眉路的土資場管制站遭沖走。市府今天要求業者暫停收受土方，待完成改善後才可恢復營業。

豪雨從昨晚到今天清晨襲擊基隆，有民眾在網路指出，月眉路的土資場整個大走山，情況很危急。

基隆市政府產業發展處今早隨即前往會勘後發現，土資場內管制站流失，當地地磅站也遭土石淹埋，場內相關道路也被豪雨泥流破壞。

此外，暖暖區碇內抽水站對面福安宮附近道路，今天凌晨也因一陣豪雨有樹木倒塌、土石擋道，一度影響交通。警消獲報後已前往處裡，排除道路障礙；其它地區也有零星小規模淹水。

基隆市政府表示，月眉路的土資場因雨水沖刷導致廢棄土堆滑落在場區內，並無所謂崩塌走山及道路中斷情形，所幸無人傷亡。市府已要求土資場業者即日起停止營業，不得再進土，待業者改善完成後才能再營業。

基隆市政府呼籲，未來幾天基隆仍有可能會持續降雨，提醒民眾隨身攜帶雨具，並注意瞬間大雨發生。（編輯：戴光育）1081122