國1冷凍貨櫃車撞計程車 羊奶散落車道

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣24日電）國道1號北上116公里，今天清晨4時許發生冷凍貨櫃車衝撞計程車意外，貨櫃車陳姓駕駛全身多處擦挫傷送醫，車內1800箱羊奶散落車道，波及南下車道7輛自小客車，幸未釀傷亡。

苗栗縣消防局接獲通報，國道1號北上116公里造橋路段傳出車禍事故，隨即派遣頭屋消防分隊救護人車前往搶救，抵達現場看到1輛冷凍貨櫃車翻覆在中央護欄，車頭扭曲變形，車內載運1800箱羊奶傾倒散落在車道。

頭屋消防分隊隊員黃正豪指出，當時貨櫃車駕駛一度受困車內，左腳卡在座椅下方，經特搜分隊趕往支援，動用破壞器材才順利協助陳姓駕駛脫困，轉送為恭醫院救治，所幸僅遭受皮外傷，無生命危險。

遭到追撞的計程車駕駛表示，原本行駛在外側車道，後方突然傳來猛烈撞擊聲響，不但車輛失控往前滑行，整個後車廂也被撞的凹陷，幾乎全毀，還好有繫安全帶，才沒有受傷。

國道員警指出，貨櫃車內的大批羊奶散落車道，還波及南下7輛自小客車，所幸都只有車損，未造成傷亡，至於意外發生原因，不排除陳姓駕駛一時恍神，未注意前方路況，追撞計程車後，再擦撞中央護欄導致翻覆，不過詳細肇事原因和責任歸屬有待進一步釐清。（編輯：李亨山）1081124