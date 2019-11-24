棄養貓挨罰3萬元 飼主興訟抗罰勝訴

（中央社記者劉世怡台北24日電）北巿動保處認定林姓飼主棄養貓，開罰3萬元。飼主興訟說，因年老罹病而無法再養，貓放在紙箱內，提供飲食並張貼「徵主人」傳單，貓卻被帶走。法院認定，飼主未棄養判勝訴。

依據台北高等行政法院判決指出，台北巿動物保護處接獲通報，在民國106年9月26日於北巿一家商行騎樓前發現名叫「達達」的公貓被獨自留置在紙箱內並徵求新飼主，因可脫逃恐生意外，將貓隻安置在動物之家。

動保處找到林姓飼主，要求領回公貓，逾期未認領，將依動物保護法處罰及沒入貓及開放供民眾認養；林姓飼主表示，因健康因素無法續養貓，但有積極為貓尋找新飼主，並無棄養。

貓在等待飼主領回期間，因誤食塑膠片，送醫院開刀住院後，再接回動物之家，林姓飼主仍未領回；動保處107年9月11日對林姓飼主開罰新台幣3萬元及須接受動物保護講習3小時，同時沒入貓。

林姓飼主不服提訴願遭駁回，提起行政訴訟並主張，年老罹病不適合繼續養貓，但絕無棄養貓；貓原本就生活在商行騎樓，平日都自由活動，貓沒有植晶片，如果他要棄養可將貓攜至他處丟棄即可，何需費周章徵求新主人，貓是在他不知道的情況下，被帶到動保處，他願由動保處代尋新飼主，但雙方溝通不良。

法院認定，依據動保處救援貓的現場照片，貓被安置在一家商行騎樓前的紙箱內，有供給食物、飲水並張貼「徵主人」傳單，傳單內容「主人無法蓄養，我需要一個新家」，可見林姓飼主非放任貓自行生死。

法院審酌，動保處將貓攜走安置後，雙方磋商過程發生貓誤食塑膠片送醫，雙方雖多次溝通，但溝通不良，以及林姓飼主也因自身年老罹病，無法立刻將貓領回，且依動保法規定，飼主如將飼養的動物交送動物收容處收容處理，就不構成棄養，因此不能因林姓飼未積極配合領回，就認定他構成棄養。

法院認定，林姓飼主沒有棄養，動保處裁罰及沒入貓等處分不當，因此撤銷，判林姓飼主勝訴，全案還可上訴。（編輯：方沛清）1081124