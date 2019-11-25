被指共產黨提名 邱毅新黨提告柯文哲

（中央社記者林長順台北25日電）台北市長柯文哲日前被問到前立委邱毅列名新黨不分區時表示，「看起來就很像共產黨提名的」等語。邱毅與新黨今天到台北地檢署按鈴控告柯文哲涉嫌刑法誹謗及違反選罷法。

柯文哲22日出席「2019士林官邸菊展」開幕活動前接受媒體聯訪，媒體問邱毅被新黨列為不分區的看法，柯文哲說：「看起來就很像共產黨提名的，不過邱毅可以在國民黨提名，也可以在新黨提名，這表示國台辦對這兩個黨的控制力還不錯」。

邱毅與代表新黨的新黨發言人王炳忠、律師陳麗玲，上午前往台北地檢署，按鈴控告柯文哲涉嫌刑法誹謗罪及違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選。

邱毅指出，柯文哲無憑無據、信口開河的誣衊他跟新黨，不但是對他個人的侮辱，也是對新黨的攻擊。柯文哲明明自己知道被抹黑抹紅的痛苦，卻沒辦法用同理心對待政治上的朋友或對手，轉而對無辜者抹黑抹紅。

邱毅表示，柯文哲今天在政治上舉足輕重，應該感謝他，過去沒有人知道柯文哲，直到他揭發前總統陳水扁女婿趙建銘的台開內線交易案，因趙建銘是台大醫生，媒體想找一位偏綠且認識趙的台大醫生，才找到柯文哲。

他說，柯文哲無厘頭式的說話，像「政治周星馳」，後來得到媒體青睞，莫名其妙就紅了。柯文哲應該飲水思源，有感恩的心，感謝提供崛起機會的邱毅。

邱毅指出，柯文哲明知邱毅是新黨提名，卻對從來沒有攻擊過柯的他跟新黨無情、毫無根據的抹黑跟抹紅。柯文哲應摸摸自己的良心想想，如果有悔意、要道歉，私底下打電話給他就可以了。（編輯：李亨山）1081125