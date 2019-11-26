警察違法搜索扣押槍彈 法官判嫌疑人無罪

（中央社記者王朝鈺基隆市26日電）基隆警方去年查獲改造手槍和子彈，詹姓男子因而遭起訴，但法院認為警方不僅未經詹男同意，且為無狀令搜索，當時更不符緊急搜索要件，認定扣案槍彈無證據能力，判詹男無罪。

法官並在判決書指出，警方竟捨棄聲請搜索票程序，嚴重架空檢察官許可、法官審核聲請核發搜索票權限，警員違背法定程序所為搜索、扣押行為程度實屬重大。

檢警指出，基隆市警局二分局接獲情資詹男欲試槍，去年11月29日凌晨1時許前往基隆市一處工寮查緝，當場查獲一把改造手槍和子彈10顆，詹男遭檢察官依違反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

法院審理時，詹男的辯護人提出，被告除否認持有這些槍彈外，警方在搜索扣押筆錄上執行依據雖記載為同意搜索，也有被告簽名捺印，但應該是事後補行，警方違法搜索，扣案的槍彈不具證據能力。

法官傳喚證人偵查隊許姓小隊長後，認定為無令狀搜索，另查緝過程中，員警並未詢問詹男是否同意搜索，且同意搜索筆錄只能在搜索之前或當時完成，不能事後補正。

判決書指出，縱使槍彈是詹男所有，警方認為有執行緊急搜索的必要，執行搜索後的3日內也應該向地檢署和法院報告，員警無理由未依法陳報。

此外，法院表示，緊急搜索發動主體為檢察官，這起案件員警的搜索行為非由檢察官發動，且從客觀證據並無迅速保全證據的必要，認定扣案槍彈和鑑定報告無證據能力，判詹男無罪，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1081126