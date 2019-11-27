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女移工網愛假工程師 桃園警點醒保住薪水

最新更新：2019/11/27 16:10

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園1名越南籍女移工在網路認識自稱英國籍工程師的男友，對方以寄送禮品被卡關為由，要求女移工匯款疏通，經銀行行員攔阻、員警耐心解釋後，女移工覺醒，保住兩個月薪水。

桃園警分局景福派出所今天表示，昨天下午3時許，警方接獲金融機構通報，指一名越南籍女移工疑遭詐騙，準備匯款約新台幣4萬元至國外。警方立即派出員警張品莉、謝雨峻及蕭寶吉前往了解處理。

張品莉等人到場後，該名51歲越南籍阮姓女移工告訴員警，9月間透過網路認識一名英國工程師，雙方感情進展迅速，工程師還宣稱寄送一個內有手機、黃金首飾及2萬美元（約新台幣60萬元）禮盒到越南要給阮女，但因地址錯誤遭留置，需要額外的運費才能將禮盒送到台灣。

張品莉等人聽完阮女的說明後，研判對方要求匯款可能是詐騙手法，勸導阮女要小心，但阮女仍堅持要匯款。

張品莉靈機一動，提醒阮女可與對方確認禮盒寄存地點，再請越南親友前往具領。阮女覺得有理，立即與男子聯繫，對方聽聞後，隨即斷訊再也聯絡不上。

阮女這時才發現自己差點被騙，她感謝銀行行員及員警協助，才保住辛苦工作兩個月賺來的薪水。（編輯：戴光育）1081127

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