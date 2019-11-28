大埤鄉長任內涉圖利 雲縣議員陳樹吉判4年定讞

（中央社記者蕭博文台北28日電）現任雲林縣議員陳樹吉涉嫌於大埤鄉鄉長任內圖利特定廠商，更二審時被判有期徒刑4年，褫奪公權2年。最高法院今天駁回陳樹吉上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

最高法院新聞稿指出，陳樹吉曾任雲林縣大埤鄉鄉長，於辦理大埤鄉民國92年度休閒農漁園區工程招標作業時，因業者吳金聰等人拜會，將原本無統包計畫的工程，改採統包且最有利標評選方式辦理招標。

陳樹吉為使吳金聰順利得標，違反採購評選委員會組織準則規定，遴聘曾與吳金聰一同前來拜訪的林六合擔任評選委員。

陳樹吉與林六合明知吳金聰借用、冒用他人名義投標，仍決標給佐源營造公司並簽約，使吳金聰藉違法借牌手段取得工程，再轉包呂振中、周福慶接手承攬施工，間接圖利呂振中、周福慶獲得不法利益約新台幣140萬元。

台灣高等法院台南分院更二審認為，陳樹吉影響公共工程採購公平性，犯後否認犯行，依圖利罪判處有期徒刑4年，褫奪公權2年。

案經陳樹吉上訴第三審，最高法院認為，原審已詳敘認定事實所憑證據及認定理由，並無違背法令之處，今天駁回上訴定讞。（編輯：李錫璋）1081128