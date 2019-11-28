美籍遊客金瓜石跌落邊坡 瑞芳警冒雨救援

美國籍女子波頓（左3）日前與家人到新北市瑞芳區金瓜石一帶遊玩，因人潮眾多而走散，波頓不慎跌落邊坡，聯繫兒子求救，兒子也隨即報警，警員張宜斌（右2）等人冒雨搜尋，順利找到波頓，讓一家團圓。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年11月28日

（中央社記者王朝鈺新北28日電）一對美國籍母子日前到金瓜石遊玩，因人潮眾多而走散，不久後兒子接到母親來電表示跌落邊坡，警方冒雨到處搜尋，終於找到這名母親，所幸僅右前額受有撕裂傷。

警方今天表示，美籍男子布萊恩（Brian）與母親波頓（Bolton）26日下午到金瓜石博物館遊玩，途中因人潮眾多兩人走散，不久後，布萊恩接到母親來電，表示跌落邊坡受傷，布萊恩急忙跑到新北市瑞芳警分局金瓜石派出所報案請求協助。

由於布萊恩不清楚母親位置究竟在何處，警員張宜斌、黃沁錫與布萊恩研究當時遊玩路徑及相關描述後，研判可能在石尾路台電會館後方邊坡處，隨即前往救援。

警消抵達現場冒著大雨不斷呼喚，同時也聽到虛弱的回應，才發現倒在草叢等待救援的波頓，所幸波頓僅右前額有撕裂傷，警消與家屬連忙共同攙扶下山並通知救護車協助送醫，家屬也不斷感謝警消熱心協助。

瑞芳警分局表示，由於許多景點屬半開放空間，呼籲民眾務必依照指示牌導覽，若不慎迷途，應立即報警請求協助，避免因不熟悉路況發生危險。（編輯：李錫璋）1081128