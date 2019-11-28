單親媽窮到剩7元 男童借光夜讀陪賣烤地瓜

陳姓單親母親因求職不順，一度窮到只剩新台幣7元，10月底開始在宜蘭礁溪郵局前賣烤地瓜謀生，她就讀國小5年級的兒子（前）放學後都在旁陪伴，並把握時間在騎樓地上架起小書桌，靠著騎樓燈光「借光夜讀」。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年11月28日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）陳姓單親母親8月輾轉到宜蘭求職不順，一度窮到只剩7元，最近才在礁溪郵局前賣烤地瓜謀生，她兒子放學後在郵局騎樓微弱燈光下「借光夜讀」，讓人心酸，民眾感動捧場消費。

宜蘭礁溪是溫泉觀光勝地，今天晚上氣溫只有攝氏17度左右，還下著細雨，讓人感受寒風吹襲，當地不少孩童下課後直奔回到溫暖家中、家人團聚吃晚餐，但年僅11歲、就讀國小5年級的張小弟還不想到租借套房，陪同媽媽在礁溪郵局前賣烤地瓜，有空時就把握時間在郵局騎樓地上架起小書桌，靠著騎樓微弱燈光「借光夜讀」，這一幕讓不少路人看了心酸。

陳姓單親母親的丈夫在10年前去世，留下她與張小弟在南部生活，受到經濟環境影響，母子倆在今年8月輾轉到人生地不熟的宜蘭找工作時，身上只有新台幣1萬元，但後來原本要就職的工作不順，頓時在異地失業，加上日前健康出現問題，兒子生病也沒錢看醫生，還積欠3個月房租，當地也沒有親友協助，面臨走投無路窘境。

人安社會福利慈善事業基金會羅東平安站長張家祥說，陳母在10月初到羅東平安站求援時，她當時身上只剩下7塊錢，他先給陳母2個便當、罐頭、米等乾糧先應急，再媒合她加入地瓜媽媽行列。陳母的烤地瓜攤車，10月下旬順利在礁溪郵局前開張。

近日，許多路人看到這對母子夜間一起謀生場景，覺得很不捨，紛紛上網相約親友團購，希望陳媽媽趕快把烤地瓜賣完，帶兒子回家。

陳母說，她每天上午近9時固定擺攤，一天至少要賣50台斤的烤地瓜才算收支打平，因此都要賣到晚上10時才敢收攤，兒子放學後都會陪伴她。各界寒冬送暖，雖讓她不孤單，但近日氣溫驟降，兒子穿著厚重夾克在戶外騎樓下禦寒念書，讓她心酸不已。張小弟說，媽媽賺錢不易，希望下課時能在旁陪伴。他長大後立志當警察，守護母親與社會安全。（編輯：張銘坤）1081128