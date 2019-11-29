男童借光夜讀陪母賣烤地瓜 各界愛心湧入不斷

陳姓單親母親一度窮到只剩新台幣7元，近期才順利在宜蘭賣烤地瓜謀生，她就讀國小5年級的兒子（圖）放學後都在騎樓燈光下「借光夜讀」伴母。經報導後，29日各界愛心不斷湧入，還有人送上檯燈，讓男童唸書時光線更好。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年11月29日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）陳姓單親母親日前窮到只剩7元，最近才順利在宜蘭賣烤地瓜謀生，兒子放學後在騎樓微弱燈光下「借光夜讀」伴母，讓人不捨。經報導後，今天各界熱心認購，展現台灣人愛心。

中央社昨晚報導，陳姓單親母親的丈夫在10年前去世，留下她與兒子在南部生活。受到經濟環境影響，母子倆在今年8月輾轉到人生地不熟的宜蘭找工作時不順，頓時在異地失業，加上日前健康出現問題，兒子生病也沒錢看醫生，還積欠3個月房租，一度身上只剩下7塊錢。

後經人安社會福利慈善事業基金會羅東平安站協助，陳母10月下旬起順利在礁溪郵局前賣烤地瓜，她讀國小5年級兒子放學後在旁陪同賣烤地瓜，有空時就把握時間在郵局騎樓地上架起小書桌，靠著騎樓微弱燈光「借光夜讀」，讓不少路人看了心酸。

「抱歉，賣完了，謝謝…」這對母子的經歷經媒體報導後，今天上午各界愛心不斷湧入，有企業一口氣購買80條地瓜，有人來購買時還順便送上便當、水果、文具；甚至還有民眾送來可充電式的檯燈，讓陳母的兒子在騎樓下唸書時，光線更好，避免傷眼。

此外，還有民眾買不到熟地瓜，就連生地瓜都要買。陳母當下說「我連生地瓜都不夠烤給別人吃」之後，這名熱心民眾乾脆掏出兩張千元大鈔，只下訂5條，直說改天有時間再來取貨就好；陳母感動連忙推辭：「錢太多、太多了」。也有民眾透過電視台，指名要捐款給陳母。

「這麼多人幫我，自己真的不知如何報答，只有努力賣地瓜回報」陳母說，日前身上只剩下7元想要煮飯時，因租屋處只有手提式瓦斯爐，卻連瓦斯罐都買不起。她今天準備100台斤地瓜，上午9時擺攤開賣，晚間6時就賣完了，真的很感謝各界愛心，也很珍惜現在好不容易有個攤位謀生、穩定賺錢的日子。（編輯：張銘坤）1081129

一度窮到只剩新台幣7元的陳姓單親母親（圖），10月底開始在宜蘭賣烤地瓜謀生，她的兒子放學後都在騎樓燈光下「借光夜讀」伴母。經媒體報導後，29日各界愛心湧入認購，盼讓這對母子能提早收工回家。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年11月29日