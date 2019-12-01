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花蓮北濱海域游泳 約旦籍18歲男子溺水命危

最新更新：2019/12/01 19:21
一群遊客1日下午在花蓮北濱海灘戲水，一名約旦籍18歲男子下海游泳，疑因體力不支在海上載浮載沉，同行友人發現後趕緊報案，海巡人員獲報救起已昏迷男子，送醫急救後恢復心跳。（第一二岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月1日
一群遊客1日下午在花蓮北濱海灘戲水，一名約旦籍18歲男子下海游泳，疑因體力不支在海上載浮載沉，同行友人發現後趕緊報案，海巡人員獲報救起已昏迷男子，送醫急救後恢復心跳。（第一二岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月1日

（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）一群遊客今天下午在花蓮北濱海灘戲水，一名約旦籍18歲男子下海游泳，不久在海上載浮載沉，同行友人發現不對勁趕緊報案，海巡人員獲報救起已昏迷男子，送醫急救後恢復心跳。

海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，下午4時許獲報有民眾在花蓮北濱海域落海，立即派員前往救援，救起一名男子已呈現昏迷狀態，隨即由救護車送往門諾醫院急救。

這名落水男子為約旦籍，和7名友人到北濱海灘戲水，他脫去上衣穿著短褲下海游泳，疑因長浪打來，男子體力不支在海上載浮載沉，同行友人發現後趕緊打電話報案。

門諾醫院表示，男子到院後經急救已恢復心跳，仍未脫離險境。（編輯：陳俊碩）1081201

海巡署東部分署第一二岸巡隊1日獲報，有民眾在花蓮北濱海域落海，立即派員前往救援，落水的約旦籍18歲男子被救起時已呈現昏迷狀態，送醫急救後恢復心跳。（第一二岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月1日
海巡署東部分署第一二岸巡隊1日獲報，有民眾在花蓮北濱海域落海，立即派員前往救援，落水的約旦籍18歲男子被救起時已呈現昏迷狀態，送醫急救後恢復心跳。（第一二岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真　108年12月1日
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