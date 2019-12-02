台水前董事長徐享崑通緝被捕 中檢發監執行

（中央社記者蘇木春台中2日電）台灣自來水公司前董事長徐享崑，被指控任內收受承包廠商賄款，前年被判刑8年未到案執行，被台中地檢署通緝，苗栗檢警昨天在新北地區將徐享崑逮捕，中檢今天凌晨發監執行。

台中地檢署今天表示，徐享崑涉貪污罪部分，於2017年10月19日判刑8年定讞，他前案判刑7年2月，已服刑7年2月，去年1月16日兩案合併應執行15年，必須再服刑7年10月，他因未到案被發布通緝，苗栗警方昨天將徐享崑逮捕歸案，今天凌晨確認身分後，已發監執行。

徐享崑被指控於1999年任國民大會代表期間，涉嫌利用赴國外考察機會重複領取差旅費，2007年被最高法院判7年2個月徒刑。

2005年徐享崑又被控收受承攬淨水場工程，卻無法通過驗收的金棠公司新台幣500萬元賄款，2017年遭最高法院依違反貪污治罪條例，重判8年徒刑確定。

時代力量立委黃國昌上月30日在網路社群臉書（Facebook）貼文指出，徐享崑在擔任國大代表與自來水公司董事長期間涉及貪污案件，分別在2007年判刑7年2月、2017年判刑8年確定，但第二個貪污罪，徐享崑未入監服刑，仍在外「趴趴走」。苗栗警方昨天掌握情資，在新北市永和區將他查緝到案。（編輯：謝雅竹）1081202