防堵少年鬥毆 基隆警方強力掃蕩

基隆一間KTV日前發生少年鬥毆，雙方人馬還聚集在醫院門口，幸未衍生事端。基隆市第一警分局長婁子才（左3）2日親自帶隊，執行威力掃蕩臨檢勤務，查獲一名通緝犯和一名外籍逾期居留女子，將依法送辦。（基隆市警局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年12月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）基隆一間KTV日前發生少年鬥毆，雙方人馬還聚集在醫院門口，幸未衍生事端。第一警分局長婁子才昨天親自帶隊，針對治安要點強力掃蕩。

基隆一名少年1日凌晨與友人到愛一路一間KTV唱歌，酒後跑到樓上包廂找友人敬酒，席間發生口角，雙方大打出手，過程中有人遭刀械劃傷，共5人就醫。衝突發生後，雙方共有20多人聚集在醫院門口關切，所幸警方立即到場警戒，沒有衍生事端，警方並將涉案3名少年和1名成年人送辦。

警方今天表示，為安定民心，第一警分局展開強力「掃蕩行動」，特別規劃治安要點路段，包括愛一、愛三路、孝二、孝三路及仁一、仁二路段的KTV、小吃店、卡拉OK、PUB、撞球店、網咖等幫派分子及青少年易聚集場所，採「高強度、高密度」臨檢勤務，遏止暴力犯罪發生。

警方表示，第一警分局長婁子才昨天親自帶隊，執行威力掃蕩臨檢勤務，查獲一名妨害性自主通緝犯和一名外籍逾期居留女子，將依法送辦。

婁子才指出，針對幫派分子及青少年聚眾滋事及街頭鬥毆等案件，警方採取零容忍政策，並將持續蒐證及掃蕩，若有違法必定嚴辦，全力維護社會治安。（編輯：方沛清）1081203