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響應國際志工日 消防署辦志工表揚活動

最新更新：2019/12/05 12:02

（中央社記者劉建邦台北5日電）為響應國際志工日，內政部消防署今天舉辦消防志工表揚活動，有45名消防志工及56名資深義消獲獎。出席活動內政部次長陳宗彥說，遇災害時，志工都立即趕赴現場，感謝他們付出。

消防署上午舉辦「108年全國消防志工菁英暨優良場所頒獎表揚活動」，共101人獲獎，在消防志工部分，包含災害防救志工15人、救護志工15人、防火宣導志工15人，另有服務年資滿40年以上的資深義消56人也獲獎。

出席活動的陳宗彥表示，國內近年來發生像是宜蘭普悠瑪火車意外、南方澳大橋等重大事故，現場都可看到志工身影，政府、民間都要感謝前往第一線支援救災救護的志工們。

他說，許多志工平時都要工作，接獲通知後，都會立即放下手邊工作趕赴現場協助警消，志工們付出保障許多民眾的生命財產，志工們熱心熱血也令人感到敬佩。

消防署指出，面對各種不同類型災害，須做好預警跟準備，才能迅速因應救援，感謝消防志工為全民安全犧牲奉獻，此外，為響應聯合國的「國際志工日」，特別舉辦志工表揚活動，希望透過活動喚起民眾對防救災認同，並在行有餘力投身消防志工，共同守護家園。（編輯：張銘坤）1081205

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