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緬甸瓦城壯觀佛教布施大會 3萬僧侶齊聚

最新更新：2019/12/08 23:35

（中央社瓦城8日綜合外電報導）緬甸瓦城今天舉行一場壯觀的佛教布施大會，3萬名來自緬甸和泰國的僧侶一早在冷冽氣溫中進行托缽齋僧。由於活動由曾爆發挪用公款醜聞的泰國法身寺協辦，因此受泰國方面關注。

位在緬甸中部歷史悠久的瓦城是佛教重鎮。今天在瓦城附近的機場舉行的布施大會，除了有眾多赤足僧侶參加，還有來自12個國家的佛教高層人士聚集。

當太陽升起時，著藏紅色和栗色僧袍的僧侶在足球場大小的場地形成一片壯觀人海，他們冥想、祈福及接受布施。

根據一份聲明，這場活動是為了加強「（緬泰）兩國僧侶及佛教徒之間的關係」，並強化區域的僧侶文化。

這場布施大會是2015年來第3場，也是規模最大的一場。24歲緬甸僧侶吳蘇南達（U Thu Nanda，譯音）說：「我希望未來幾年可以繼續舉辦更大的活動」。

主辦單位之一是位在泰國北部占地龐大的法身寺（Dhammakaya Temple）。泰國警方曾在2017年將法身寺圍困2週，因數千名警察試圖逮捕被控共謀挪用3300萬美元（約新台幣10億元）的前住持法勝（Phra Dhammachayo）。但藏身寺院中的法勝一直沒被找到，法身寺則維持運作。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1081208

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