台南一女子疑臥軌 遭台鐵區間車撞死

台鐵一列區間車9日晚間行經台南市東區榮譽街平交道附近時，撞上一名疑似臥軌女性，女子當場明顯死亡，警方獲報到場進行管制處理。（台鐵提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年12月9日※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

（中央社記者楊思瑞台南9日電）一列由台鐵沙崙站開往台南的區間車今天晚間行經台南市東區榮譽街平交道附近時，撞擊一名疑似臥軌的女子，遺體被發現時已不完整。事故路段採單線雙向行車，部分車次遭到延誤。

台南市政府消防局晚間8時51分接獲報案，指稱在榮譽街平交道附近發生火車撞上行人事件。消防人員到場後，會同鐵路警察在現場搜尋，於平交道北方約20公尺處發現一具外觀已不完整遺體。

一名中年婦人在晚間9時許前往事故現場並向警方表示，她的女兒有情緒不穩狀況，懷疑死者是她的女兒。但因遺體外觀難以辨識，將由鐵路警察局進一步釐清。

台鐵指出，這列區間車上載有約100名旅客，事故發生後安排另一列區間車前往現場接駁。中洲、保安、台南等站間的路段，改以東線單線雙向行車方式，列車出現延誤狀況，處理至晚間10時50分恢復雙線行車。（編輯：劉學源）1081209