國道1號龜山段火燒車 駕駛妻女逃生不及成焦屍

國道中山高速公路北上45公里處，10日凌晨近4時發生車禍事故，一輛貨櫃車頭起火燃燒，造成歐姓駕駛的妻子及1歲多的女兒不幸身亡。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）國道中山高速公路北上45公里處，今天凌晨近4時發生車禍事故，一輛貨櫃車頭起火燃燒，造成2死1傷慘劇，由於車流嚴重回堵，呼籲駕駛朋友改道，至於肇事原因警方仍在調查中。

國道公路警察局勤務指揮中心於凌晨3時53分接獲通報，在國道1號中山高速公路北向45公里林口爬坡道，發生車禍事故，後方貨櫃車車頭更起火燃燒，造成歐姓駕駛妻女受困車中，警方立刻調派巡邏車前往處理，並通知桃園市政府消防局協助，但火勢撲滅時，歐姓駕駛的妻子及1歲多的女兒已不幸身亡。

警方表示，39歲的歐姓司機深夜駕駛貨櫃車載著老婆、女兒從台中出發要送貨到林口，行經國道1號北向45公里林口爬坡道時，歐男駕駛的車輛竟從後方追撞由49歲郭男所駕駛的聯結車，撞擊更造成貨櫃車車頭瞬間起火燃燒，而歐姓駕駛疑似未繫安全帶，也被噴飛到外側車道。

警方指出，見狀的郭姓駕駛趕緊下車，並呼喊歐男離開車道，歐男雖表示車上還有老婆、小孩受困，但火勢猛烈已無法靠近，警消到場搶救後，火勢於4時25分撲滅，但37歲邱女及1歲的歐姓女童均已往生，而歐男也送往林口長庚醫院插管治療中。

警方表示，現場4個車道，至上午8時只剩內側車道可通行，事故更造成後方回堵17公里，目前現場狀況仍在排除中，郭男經警方酒測未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因及財物損失警方將進一步釐清。（編輯：謝雅竹）1081210